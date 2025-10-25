В девятом туре Английской Премьер-лиги прошел поединок между Манчестер Юнайтед и Брайтоном.

Команда из Манчестера провела уверенную встречу, взяв контроль над игрой и сумев повести в счете 3:0. Однако в конце гости сумели сократить отставание — на 74-й минуте Уэлбек реализовал штрафной удар, а затем Костоулас забил второй мяч. Тем не менее на 90+6-й минуте Мбемо оформил дубль и окончательно закрепил победу хозяев.

Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Брайтон, имея 12 баллов, расположился на двенадцатой позиции.

Чемпионат Англии. 9-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2

Голы: Кунья, 24, Каземиро, 34, Мбемо, 61, 90+6 – Уэлбек, 74, Костоулас, 90+2