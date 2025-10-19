Состоялся центральный поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль на Энфилде уступил Манчестер Юнайтед со счетом 1:2.

Гости открыли счет уже на 2-й минуте – Амад Диалло выдал точную передачу на Бриана Мбемо, и тот отправил мяч в сетку. Во втором тайме, на 78-й минуте, Коди Гакпо восстановил равновесие после паса Федерико Кьезы.

Но решающий гол в игре забил именно Манчестер Юнайтед. На 84-й минуте Гарри Магуайр воспользовался передачей Бруну Фернандеша и забил победный гол, закрепив итоговый результат – 2:1.

Английская Премьер-лига, 8-й тур

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Гакпо, 78 – Мбемо, 2, Магуайр, 84