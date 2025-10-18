Павел Василенко

Манчестер Юнайтед готовится к активному зимнему трансферному окну. Клуб с «Олд Траффорд» стремится укрепить состав, чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов, и одной из главных приоритетных позиций стала позиция вратаря.

Как сообщает TransferNewsLive, в центре внимания оказался Марк-Андре тер Стеген – голкипер Барселоны и сборной Германии.

Текущий сезон вызвал обеспокоенность у руководства Манчестер Юнайтед. Алтай Байындыр не оправдал ожиданий, пропустив 11 мячей в шести матчах АПЛ, а молодой Сенне Ламменс пока рассматривается только как вариант на будущее.

Поэтому «красные дьяволы» ищут опытного вратаря, который сразу усилит команду.

Тер Стеген, который сейчас восстанавливается после операции на спине, может стать идеальным вариантом.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что немец ещё не определился со своим будущим, но в Барселоне появилась серьёзная конкуренция: за место в основе борются Жоан Гарсия и Войцех Щенсны.

Если тер Стеген хочет попасть в заявку Германии на ЧМ-2026, ему нужна стабильная игровая практика – и вариант с Английской Премьер-лигой выглядит всё более привлекательным.