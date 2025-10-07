Павел Василенко

Будущее Марка-Андре тер Штегена стало одной из самых загадочных тем зимнего трансферного окна. Немецкий вратарь, капитан и символ стабильности Барселоны, может вскоре покинуть «Камп Ноу».

По данным SPORT и TEAMtalk, сразу три английских клуба — Манчестер Юнайтед, Ньюкасл и Тоттенхэм — начали переговоры с каталонцами о возможном трансфере игрока.

Причины возможного ухода понятны: после травмы спины тер Штеген потерял часть игрового времени, а появление Хоана Гарсии и Войцеха Щенсни изменило привычную иерархию на воротах. Роль немца в команде уменьшилась, и он рассматривает варианты, которые гарантируют ему место в старте — особенно накануне чемпионата мира 2026 года.

Барселона открыта для переговоров и может согласиться на аренду с правом выкупа. Для клуба это шанс уменьшить зарплатные нагрузки, а для вратаря — возможность доказать, что он все еще один из лучших в мире.

В Англии же не скрывают заинтересованности:

Манчестер Юнайтед ищет опытного голкипера для стабильности в обороне,

Ньюкасл нуждается в лидере на воротах для решающих матчей,

Тоттенхэм рассматривает зимнее усиление, чтобы удержать позиции в борьбе за Лигу чемпионов.

Впереди — несколько недель, которые могут изменить все. Тер Штеген стоит на перепутье между верностью Барселоне и вызовом Премьер-лиги. Его следующий шаг может стать главной сенсацией зимы.