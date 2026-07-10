Павел Василенко

Астон Вилла рассматривает возможность подписания украинского вратаря Бенфики Анатолия Трубина во время летнего трансферного окна, сообщает Х-аккаунт Transfer Intel.

Представители английского клуба уже провели первый контакт с окружением 23-летнего голкипера по поводу возможного перехода.

Отмечается, что Анатолий Трубин остается одним из приоритетных вариантов для Астон Виллы, которая хочет усилить конкуренцию на позиции вратаря перед стартом нового сезона.

Английский клуб следит за ситуацией вокруг украинца и уже начал предварительные переговоры с его представителями. Однако пока неизвестно, готовит ли Вилла официальное предложение Бенфике.

Голкипер сборной Украины имеет действующий контракт с Бенфикой до 30 июня 2028 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Анатолий Трубин провел 50 матчей за Бенфику во всех турнирах. Украинец пропустил 43 мяча, 21 раз оставлял свои ворота «сухими» и отметился голом в матче против Реала в Лиге чемпионов.