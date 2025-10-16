Павел Василенко

Манчестер Юнайтед продолжает делать шаги в своем плане строительства нового стадиона«Уэмбли Норт» и покинуть культовый «Олд Траффорд», который в последний раз ремонтировался в 2006 году.

Daily Mail опубликовал подробности о новом стадионе, который будет построен на участке, принадлежащем компании Freightliner, за которую Манчестер Юнайтед предложил более 57,5 миллиона евро. Однако владельцы требовали 460 миллионов евро.

Несмотря на огромную разницу, Манчестер Юнайтед и Freightliner близки к соглашению.

Старый стадион «Олд Траффорд», построенный в 1910 году, будет снесен, а Манчестер Юнайтед инвестирует 2,4 миллиарда евро в строительство своей новой арены.

План "красных дьяволов" заключается в строительстве футуристического, современного крытого стадиона с максимальной вместимостью 100 000 зрителей, и они надеются открыть его в сезоне 2030/31 годов.

Сэр Джим Рэтклифф, совладелец Манчестер Юнайтед и самый богатый человек Британии, назвал будущий стадион клуба «невероятным и культовым».

«Уэмбли Норт» был спроектирован известным архитектором лордом Норманом Фостером.