Денис Седашов

19-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (450 WTA) успешно продолжает выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в румынском городе Тыргу-Муреш.

Украинка, начавшая свой путь с квалификации, в первом круге основной сетки победила итальянку Далилу Спитери (341 WTA). Матч длился более двух с половиной часов. В течение матча Котляр реализовала 7 из 13 брейк-поинтов, отдав сопернице 4 гейма на своей подаче.

Для Котляр это первая в карьере победа в основной сетке турниров категории WTA 125 — предыдущие три попытки заканчивались для нее поражениями.

Первый круг

Елизавета Котляр (Украина, Q) – Далила Спитери (Италия) 5:7, 6:3, 6:2

В 1/8 финала украинская теннисистка сыграет против сербки Мии Ристич (№224 WTA), которая на старте турнира выбила Дарью Семенисту.

Снигур стала тринадцатой украинкой, которая дебютировала в топ-50 рейтинга WTA.