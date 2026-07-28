Павел Василенко

Андреа Пирло прокомментировал ситуацию, из-за которой потерял шанс возглавить сборную Италии. Легендарный футболист заявил, что его сотрудничество с российской букмекерской компанией Fonbet носило исключительно коммерческий и спортивный характер, а попытки придать ему политический подтекст являются необоснованными.

После того как стало известно, что Пирло больше не рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Скуадры адзурры», он опубликовал заявление в Instagram.

«Из уважения к институтам, Федерации и всем причастным людям я решил сохранять молчание, но после того, как прошлой ночью узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера сборной Италии, считаю необходимым прояснить некоторые моменты», – написал Пирло.

Бывший полузащитник подчеркнул, что его сотрудничество с Fonbet началось во время работы в Объединенных Арабских Эмиратах и не имеет никакого политического подтекста.

«Профессиональное сотрудничество, которое в последнее время стало предметом споров, возникло во время моей работы в ОАЭ и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придать ему политическое значение – значит приписать мне убеждения, которых я никогда не выражал и которые мне не принадлежат. Сожалею, что чисто спортивное решение так быстро превратилось в публичное обсуждение, где мне приписали намерения и взгляды, которые не являются моими», – отметил итальянец.

Именно сотрудничество Пирло с российской букмекерской компанией стало главной причиной громкого скандала в итальянском футболе. Из-за общественного резонанса его назначение было заблокировано, а Федерация футбола Италии продолжает поиски нового наставника национальной команды.

По последней информации итальянских СМИ, главными претендентами на должность остаются Роберто Манчини и Антонио Конте.