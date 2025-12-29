Главный тренер Челси Энцо Мареска подвел итоги матча 17 тура АПЛ против Астон Виллы (1:2). Его слова приводит Football.London.

Пропущенный гол, безусловно, изменил динамику игры. До этого мы, безусловно, контролировали игру. Мы должны были забить 2 или 3 гола. А после пропущенного гола игра полностью изменилась. Мы должны улучшить то, как реагируем после пропущенного гола, с точки зрения опыта.

До того, как мы пропустили гол, то есть в течение часа, мы полностью контролировали игру. Это не впервые такое произошло. И когда мы пропускаем гол, даже если мы выигрываем, мы немного боремся с управлением игрой. И это то, что нам, безусловно, нужно улучшить.

Нам нужно снова понять, почему, когда мы пропускаем гол, нам трудно лучше управлять игрой. Опять же, это может быть опыт, а может быть, что нам нужно проанализировать и понять это, — рассказал Мареска.