Главный тренер Челси Энцо Мареска поделился мнением о победе своей команды в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги против Кардиффа со счетом 3:1.

«Это тот тип матчей, после которых я еще больше влюбляюсь в игроков, потому что вы не можете представить, насколько легко оступиться, поскользнуться — это коварные игры. Каждый сезон есть команды, которые проигрывают клубам из Лиги 1 или Лиги 2. Нужно быть внимательными.

Кардифф очень хорошо организован. Без мяча они действуют очень интенсивно. Мы ожидали трудностей в первом тайме, учитывая, что Тайрик играет немного, Гиу играет немного, Факундо играет немного — им нужны минуты, чтобы набрать ритм. В первом тайме мы очень хорошо действовали без мяча. Нам было сложно создавать моменты, но мы этого ожидали. Во втором тайме мы внесли изменения и стали лучше. Мы заслужили победу в этом матче.

Я рад, что мы сыграем еще один полуфинал. Это то, чего заслуживают болельщики. В конце был отличный момент, я это очень ценю. Я всегда благодарен. Я много раз говорил на пресс-конференциях, что поддержка всегда была с нами, понимая, что во всем мире, когда ты не побеждаешь, болельщики не могут быть счастливы. Сейчас вы не можете представить, насколько я счастлив за игроков — для них это еще один полуфинал, и для фанатов, для всех», — приводит слова Маэски пресс-служба клуба.