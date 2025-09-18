Главный тренер Челси Энцо Мареска подвел итоги матча 1 тура Лиги чемпионов против Челси (3:1). Его слова приводит Football London.

Думаю, первые 20 минут мы начали очень, очень хорошо, создали два ключевых момента. Потом пропустили гол, динамика немного изменилась, но даже несмотря на это, мы продолжили играть и забили гол. Наверное, забитый нами гол – это также непростое решение для главного арбитра, ведь можно судить по-разному, но это не наша проблема.

Я с вами не согласен, потому что вы сказали, что второй тайм был намного лучше первого, до пропущенного нами гола, и еще 10 минут после него. В таком турнире команде нужно было полностью сосредоточиться и играть все 90 минут. Думаю, мы играли хорошо, но не всю игру, - рассказал Мареска.