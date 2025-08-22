Павел Василенко

Этим летом один из ключевых талантов Барселоны мог перебраться в Английскую Премьер-лигу. По информации Sport.es, интерес к Фермину Лопесу проявляли Челси и Манчестер Юнайтед, и один из клубов даже был готов заплатить за испанца до 80 миллионов евро.

Тем не менее, наставник каталонцев Ханс-Дитер Флик наложил вето на трансфер. Немецкий тренер уже не в первый раз сохраняет важного игрока в составе: в прошлом году он отказался отпускать Эрика Гарсию, который впоследствии стал одним из лидеров команды.

Фермином также интересовались клубы из Саудовской Аравии, но это направление футболиста не заинтересовало. Сам Флик видит в нем стратегического игрока на будущее.

В сезоне 2024/25 Фермин провел 46 официальных матчей, забил 8 голов и отдал 10 ассистов. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро, но для «Барселоны» он стоит значительно больше.