Бывший главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал завершение сотрудничества с лондонским клубом.

Мой путь в Челси начался с квалификационных раундов до основного этапа Лиги конференций. Сейчас я покидаю этот клуб с миром и пониманием того, что такой престижный клуб, как Челси, находится там, где заслуживает быть.

Я хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку в течение последних 18 месяцев. Эта поддержка была ключевой в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов и выигрыш титулов Лиги конференций и клубного чемпионата мира. Наши совместные победы навсегда останутся в моем сердце.

Также хочу отдельно поблагодарить футболистов, которые сопровождали меня в этом приключении. Я желаю только лучшего всем, кто разделял со мной успех и будет разделять его в будущем, - написал Мареска в Instagram.