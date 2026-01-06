Челси определил одного из приоритетных кандидатов для усиления состава в ближайшей перспективе. По информации Indykaila News, лондонский клуб заинтересован в подписании центрального защитника Кристал Пэлас Марка Гехи.

Новый тренер клуба Лиам Росеньор настоял на рассмотрении кандидатуры 25-летнего оборонца, обозначив его как важный элемент для усиления защитной линии команды.

Капитан Кристал Пэлас после завершения текущего сезона может получить статус свободного агента, что существенно повышает его привлекательность на трансферном рынке. В то же время Челси придется столкнуться с серьезной конкуренцией, ведь к Марку Гехи проявляют интерес другие ведущие клубы Англии и Европы.