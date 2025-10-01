Главный тренер Челси Энцо Мареска подвел итоги победы над Бенфикой (1:0) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Игроки хорошо поработали. Первый тайм мы провели лучше, чем второй, если говорить о владении мячом и создании моментов. Во второй половине встречи уровень игры упал.

В предыдущих матчах мы пропускали по 2-3 гола, так нельзя. Нужно лучше обороняться. Приятно, что сегодня мы сыграли на ноль.

Радует, что мы становимся сильнее и даже в меньшинстве добиваемся победы. Я думаю, что в моменте со второй желтой карточкой Жоао Педро контакта не было, но эпизод выглядел довольно опасно.

Для нас это новое приключение, которое началось в этом сезоне, и с каждым матчем мы становимся лучше, – сказал Мареска в эфире TNT Sports.