Мареска: «Во втором тайме мы сыграли хуже, но важно, что победили»
Челси обыграл Бенфику во втором туре Лиги чемпионов
около 4 часов назад
Главный тренер Челси Энцо Мареска подвел итоги победы над Бенфикой (1:0) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.
– Игроки хорошо поработали. Первый тайм мы провели лучше, чем второй, если говорить о владении мячом и создании моментов. Во второй половине встречи уровень игры упал.
В предыдущих матчах мы пропускали по 2-3 гола, так нельзя. Нужно лучше обороняться. Приятно, что сегодня мы сыграли на ноль.
Радует, что мы становимся сильнее и даже в меньшинстве добиваемся победы. Я думаю, что в моменте со второй желтой карточкой Жоао Педро контакта не было, но эпизод выглядел довольно опасно.
Для нас это новое приключение, которое началось в этом сезоне, и с каждым матчем мы становимся лучше, – сказал Мареска в эфире TNT Sports.