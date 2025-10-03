Маркевич дал совет Бражко после поражения Динамо в Лиге конференций
Специалист оценил действия полузащитника в ЛК
10 минут назад
В четверг, 2 октября, Динамо со счетом 0:2 уступило Кристал Пэлас в Люблине в матче первого тура основного этапа Лиги конференций.
Бывший главный тренер Карпат, Металлиста и Днепра Мирон Маркевич в интервью сайту Sport-Express.ua высказался по поводу положения Владимира Бражко.
«Второй гол… Я посоветую Бражке научиться лучше играть в отборе, очень легко позволяет себя обыгрывать. Вспомните, что и в игре с Карпатами у него было то же самое: тоже дал обыграть себя на фланге и прострелить в штрафную. Оба момента завершились голами».
Динамо без набранных очков занимает 28-е место в таблице Лиги конференций.
Во втором туре турнира, 23 октября, бело-синие в гостях сыграют против турецкого Самсунспора.