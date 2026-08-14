Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил выступление Динамо в еврокубках после вылета киевлян из Лиги конференций в ответном матче третьего раунда квалификации против Карабаха (0:2).

Тут навіть нема чого коментувати, – сказав Мирон Богданович. – Я б і хотів побачити позитив з боку «Динамо», але цього й близько не було. Безвольна команда. Характеру немає. З усією повагою до «Карабаху», їх можна і треба було пройти. Вони продали багатьох своїх основних гравців, але й цим «Динамо» не змогло скористатися. Що одні ходили по полю, що інші, але у іноземців азербайджанської команди індивідуальна майстерність виявилася вищою, що й зумовило результат протистояння.

Футболісти, насамперед, самі повинні налаштовувати себе, адже це єврокубки. Я ще можу зрозуміти, коли граєш проти якогось серйозного європейського клубу, але «Карабах»… Тим більше, коли триває війна, вийдіть хоч зуби покажіть. Ще раз кажу: це не та команда, яку не можна було обіграти. Нема слів.

Футбол починається з того, що, якщо бракує майстерності, гравець проявляє характер, жагу до боротьби, має бути максимальна самовіддача. Мені складно сказати, що відбувається всередині клубу, команди, але гра та результати свідчать про те, що все дуже погано.

Реабілітація на внутрішній арені? Незважаючи на слабкий рівень нашого чемпіонату, вони його не виграють, немає з ким. Хіба що за трійку призерів поборються. «Динамо» має грати в єврокубках. За нинішніх реалій хоча б виходити до групового раунду Ліги конференцій. Але команда навіть цього не змогла зробити. Цей клуб знають у Європі, і він зобов’язаний тримати марку. Ще рік-два, і точно забудуть, що була така славетна команда.

Футболісти «Динамо» ображаються на критику? А за що ображатися? Ні ПАОК, ні «Карабах» не були непрохідними суперниками. Навіть у такому стані їх можна було обіграти. Це смішно.

Вони не мали перемогти у Рівному. Нічия – найсправедливіший результат. Зрозуміло, що команда може трохи поплисти. Я сказав, що на чемпіонство «Динамо» і в цьому сезоні навряд чи зможе розраховувати. Фаворит – «Шахтар». А ще сім-вісім команд, у тому числі й «Динамо», приблизно рівні. Ось вони й розіграють решту призових місць, – заявив Маркевич в інтерв'ю Meta.ua.