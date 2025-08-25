Известный украинский специалист Мирон Маркевич поделился своим мнением о шансах национальной команды Украины в отборочном турнире к чемпионату мира под руководством Сергея Реброва.

На групповом этапе соперниками сине-желтых станут сборные Франции, Азербайджана и Исландии. Цитирует тренера Sport.ua.

«Будем надеяться, что это не станет препятствием в выступлениях национальной команды. Хотя, конечно, сейчас только Илья Забарный и Егор Ярмолюк не обделены игровой практикой. У Сергея Реброва есть головная боль, но хочется верить, что футболисты проявят характер и как минимум одну из двух игр они выиграют, чтобы принести хоть какую-то радость своим соотечественникам в такое нелегкое для страны время.

Нужно выкинуть из головы весь негатив и бороться за попадание на чемпионат мира. Я не вижу каких-то особых проблем, чтобы занять как минимум второе место в своей отборочной группе».