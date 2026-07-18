Павел Василенко

Известный тренер Мирон Маркевич в интервью сайту Sport-express.ua высказался относительно главного претендента на «Золотой мяч»-2026. По мнению авторитетного украинского специалиста, после полуфиналов чемпионата мира интриги в борьбе за самую престижную индивидуальную футбольную награду практически не осталось.

Маркевич уверен, что решающим аргументом в пользу Лионеля Месси стало его яркое выступление на мундиале. Аргентинец проводит один из лучших турниров в карьере и продолжает вести свою сборную к чемпионскому титулу.

«На чемпионате мира феерит Месси. Не стоит что-то выдумывать и фантазировать – Лионелю должны вручить «Золотой мяч» в этом году», – заявил Маркевич.

В настоящее время капитан сборной Аргентины вместе с французом Килианом Мбаппе возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира-2026. Оба футболиста забили по восемь мячей, однако у Месси еще есть возможность увеличить свою копилку в финальном матче против Испании.

Церемония вручения «Золотого мяча»-2026 состоится осенью в Лондоне, где и станет известен обладатель самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.