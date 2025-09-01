Марсель вместо Зинченко подписал защитника Интера
Павар проведет сезон во Франции
Бенжамен Павар / фото - Интер
Защитник Интера и сборной Франции Бенжамен Павар следующий сезон проведет во французской Лиге 1. Он присоединился к Марселю на правах аренды, сообщил журналист Фабрицио Романо.
Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа контракта за 15 миллионов евро. Павар перешел в Интер в 2023 году из Баварии.
В прошлом сезоне 29-летний футболист отыграл 38 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом и одной результативной передачей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.
Напомним, ранее сообщалось, что в Марсель должен был перейти украинский защитник Александр Зинченко.
