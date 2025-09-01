Защитник сборной Украины Александр Зинченко с большой вероятностью проведет новый сезон в лондонском Арсенале. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в Марсель, однако этот трансфер не состоится. Клубы вели переговоры, но они не завершились заключением соглашения.

Интерес к украинцу проявляют и турецкие команды, так как трансферное окно в Турции продлится до 11 сентября. Это оставляет определенные возможности для развития ситуации.

В прошлом сезоне Зинченко провел 23 матча во всех турнирах, где забил один гол и сделал одну результативную передачу.