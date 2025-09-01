Французский форвард Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани во второй половине прошлого сезона успешно проявил себя в составе туринского Ювентуса. После этого руководство пыталось вернуть форварда, однако договориться с чемпионами Франции так и не удалось.

При этом 26-летний игрок не намерен оставаться в Париже и в последний день трансферного окна готов рассматривать все варианты, которые поступают на его адрес. Лондонский Тоттенхэм действовал оперативно и сразу сделал запрос и клубу, и самому футболисту относительно возможного перехода.

Как сообщает Фабрицио Романо, Муани уже дал согласие на трансфер и достиг договоренности по условиям будущего контракта.

На данный момент остается вопрос переговоров между клубами. ПСЖ готов пойти на очередную аренду, но с обязательным выкупом. За временное соглашение шпорам придется заплатить 5 миллионов евро, а окончательная сумма выкупа составит около 55 миллионов. За полгода, проведенные в Ювентусе, Коло Муани забил 10 мячей в 22 поединках.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов отдать 55 миллионов евро за форварда ПСЖ.