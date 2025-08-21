Павел Василенко

Поединок между аргентинским Индепендьенте и чилийским Универсидад де Чили превратился в хаос. Во время перерыва при счете 1:1 на стадионе в Буэнос-Айресе вспыхнуло насилие, которое завершилось массовой дракой.

По официальным данным, десять человек получили ранения, еще 90 человек полиция арестовала. Конфликт начался со стороны чилийских болельщиков: они начали бросать камни, палки, бутылки и даже вырванные кресла в сектор хозяев. Ситуация быстро вышла из-под контроля и переросла в столкновение.

Свидетели сообщают, что некоторые фанаты Универсидад де Чили пытались снять одежду с соперников, а один болельщик, спасаясь от толпы, выпрыгнул с трибун.

Ответный матч 1/8 финала Кубка Южной Америки так и не был доигран: главный арбитр окончательно остановил игру на 48-й минуте. В первой встрече чилийцы победили со счетом 1:0, но теперь спортивный аспект оказался в тени кровавых событий.