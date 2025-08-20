Трубин — перед первым матчем с Фенербахче в Лиге чемпионов: «Мы прекрасно понимаем, что такое турецкие фанаты»
Украинский вратарь Бенфики ожидает сложного матча
около 1 часа назад
Сегодня, 20 августа, в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26 состоится первый матч между турецким Фенербахче и португальской Бенфикой. Встреча пройдет на стамбульском стадионе имени Шюкрю Сараджоглу и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин отметил, что ожидает крайне непростого поединка, подчеркнув, что горячая поддержка местных болельщиков станет серьезным фактором для Фенербахче.
«Второй раз участвую в квалификации к ЛЧ, и она никогда не бывает легкой. С Шахтером было сложно, сейчас тоже непросто. Если говорить о команде Моуриньо, там собраны очень сильные футболисты. Тем более, мы прекрасно понимаем, что такое турецкие фанаты, и насколько трудно будет играть на выезде. Ожидается серьезное испытание, так что мы будем готовиться максимально», — сказал Трубин для Футбол 2.0.