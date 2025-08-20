Сегодня, 20 августа, в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26 состоится первый матч между турецким Фенербахче и португальской Бенфикой. Встреча пройдет на стамбульском стадионе имени Шюкрю Сараджоглу и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин отметил, что ожидает крайне непростого поединка, подчеркнув, что горячая поддержка местных болельщиков станет серьезным фактором для Фенербахче.