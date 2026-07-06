Павел Василенко

Сборная Англии понесла серьезную кадровую потерю перед решающими матчами чемпионата мира. Опытный полузащитник Джордан Хендерсон больше не поможет команде на турнире из-за тяжелой травмы запястья, полученной при необычных обстоятельствах после победы над Мексикой (3:2) на стадионе «Ацтека».

После финального свистка 36-летний футболист пытался перелезть через рекламный щит, чтобы отпраздновать успех вместе с партнерами, однако поскользнулся и неудачно упал на руку. Хендерсона унесли с поля на носилках, обеспечили кислородную поддержку и доставили в больницу в Мехико, где врачи диагностировали серьезное повреждение, требующее оперативного вмешательства.

Полузащитник не вернулся вместе с командой Томаса Тухеля на тренировочную базу в Канзас-Сити. На этом его выступление на мундиале завершено.

На нынешнем чемпионате мира Хендерсон провел лишь шесть минут в матче против Панамы, а в поединке с Мексикой оставался в запасе, хотя и получил желтую карточку за эмоциональную реакцию у боковой линии. Для ветерана это был уже 90-й матч в футболке сборной Англии, а Тухель неоднократно подчеркивал, что ценит его прежде всего за огромный опыт и лидерские качества.