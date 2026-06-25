В Румынии выступили против использования флага и гимна РФ на турнире в Клуж-Напоке
Мэр города Эмиль Бока не желает видеть символы страны-террориста
около 1 часа назадПодписаться в
Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что не допустит присутствия российской символики на предстоящем этапе Кубка вызова по художественной гимнастике.
Глава города призвал Международную федерацию гимнастики (FIG) соблюдать ограничения, которые действовали на момент согласования турнира. Слова приводит Mediafax.
Когда я утверждал проведение этих соревнований в Клуж-Напоке в многофункциональном зале BT Arena, я знал, что российские спортсмены не смогут использовать гимн и флаг как символы на официальных соревнованиях по художественной гимнастике. Хотелось бы, чтобы все было абсолютно ясно и недвусмысленно — в многофункциональном зале BT Arena в Клуж-Напоке российский гимн не будет исполняться, а российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны.
Соревнования пройдут на арене BT Arena с 26 по 28 июня.
Сборная Украины использует максимальную квоту на ЧМ-2026 по художественной гимнастике.