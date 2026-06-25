Павел Василенко

Стала известна первая пара плей-офф ЧМ-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде. В 1/16 финала сыграют ЮАР – Канада.

Канадская команда под руководством Джессі Марша стала второй в группе B. Сборная ЮАР во главе с Уго Бросом заняла второе место в группе A. Обе команды набрали по 4 очка в 3 матчах.

Матч команд Канады и ЮАР пройдет 28 июня на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе. Начало – в 22:00 по киевскому времени.