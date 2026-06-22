Павел Василенко

Матч Франция – Ирак может оказаться сложным для обычных болельщиков. Причина – потенциально неблагоприятные погодные условия. Прогноз не обещает ничего хорошего.

Текущий чемпионат мира является дебютным турниром не только для нескольких национальных сборных, но и для новых правил, которые вступили в силу в начале турнира. Среди изменений, о которых много говорят, – перерывы на воду, которые увеличивают продолжительность матча, а также иногда используются телевизионными компаниями как окно для дополнительной рекламы.

Однако, существуют другие обстоятельства, которые могут привести к продолжению матча. Действуют строгие процедуры, когда игра проводится в неблагоприятных погодных условиях.

В частности, это касается гроз. Погода может оказаться ключевым фактором продолжительности матча – если молнию обнаруживают не менее чем за 13 километров от стадиона, поединок немедленно прекращают. Игроки должны вернуться в раздевалку и подождать не менее 30 минут, прежде чем возобновить игру. Если ситуация изменится в течение получасового перерыва, игра может продолжиться.

Болельщики постепенно готовятся к возможности такой ситуации во время матча Франция – Ирак во вторник. Матч запланирован на 00:00 по киевскому времени в Филадельфии, и прогноз погоды на это время явно мрачный. Ожидается сильный дождь, но во время матчей возможны грозы.

Издание Athletic отмечает, что ФИФА не определяет максимальное время перерыва матча в регламенте. В крайних случаях перерывы могут длиться часами. Так было на прошлогоднем клубном чемпионате мира, когда матч 1/8 финала Челси – Бенфика был прерван из-за погодных условий. Затем игроки ждали два часа, пока погода улучшится. Матч длился рекордные четыре часа 38 минут.

Конечно, по матчу Франция – Ирак пока что ничего не известно. Однако стоит помнить, что это может быть первый поединок на чемпионате мира 2026 года, который будет прерван из-за погодных условий.