Сергей Разумовский

В пятницу, 15 мая, в Первой лиге должны были состояться два матча 28-го тура. Буковина на выезде уверенно победила ЮКСА со счетом 5:0. Черновицкая команда быстро открыла счет и еще до перерыва фактически решила исход встречи.

На 10-й минуте отличился Дахновский, а затем Тищенко удвоил преимущество гостей. Еще один мяч в ворота ЮКСА был оформлен благодаря автоголу Ждановича. Во втором тайме Тищенко оформил дубль, а окончательный счет установил Подлепенец.

Второй матч игрового дня между Металлургом и Черниговом не удалось завершить. Поединок в Запорожье был остановлен на 45-й минуте из-за воздушной тревоги, объявленной в городе вследствие очередной российской атаки. После этого было принято решение перенести игру. Дату и время доигровки ПФЛ сообщит дополнительно.

Интересно, что это уже не первый подобный случай в противостоянии этих команд в нынешнем сезоне. Матч первого круга между Металлургом и Черниговом также переносился из-за продолжительной воздушной тревоги.

Первая лига, 28-й тур

ЮКСА – Буковина 0:5

Голы: Дахновский, 10, Тищенко, 21, 60, Жданович, 37 автогол, Подлепенец, 63

После победы Буковина увеличила отрыв от второго Черноморца до 20 очков и продолжает проходить сезон без поражений. Черновицкий клуб уже ранее досрочно стал чемпионом Первой лиги. У одесской команды остается матч в запасе.

Напомним, ранее из-за воздушной тревоги был перенесен матч УПЛ.