Матч финалиста Кубка Украины не был доигран из-за воздушной атаки россиян.
Когда доиграют матч, в настоящее время неизвестно
около 1 часа назад
В пятницу, 15 мая, в Первой лиге должны были состояться два матча 28-го тура. Буковина на выезде уверенно победила ЮКСА со счетом 5:0. Черновицкая команда быстро открыла счет и еще до перерыва фактически решила исход встречи.
На 10-й минуте отличился Дахновский, а затем Тищенко удвоил преимущество гостей. Еще один мяч в ворота ЮКСА был оформлен благодаря автоголу Ждановича. Во втором тайме Тищенко оформил дубль, а окончательный счет установил Подлепенец.
Второй матч игрового дня между Металлургом и Черниговом не удалось завершить. Поединок в Запорожье был остановлен на 45-й минуте из-за воздушной тревоги, объявленной в городе вследствие очередной российской атаки. После этого было принято решение перенести игру. Дату и время доигровки ПФЛ сообщит дополнительно.
Интересно, что это уже не первый подобный случай в противостоянии этих команд в нынешнем сезоне. Матч первого круга между Металлургом и Черниговом также переносился из-за продолжительной воздушной тревоги.
Первая лига, 28-й тур
ЮКСА – Буковина 0:5
Голы: Дахновский, 10, Тищенко, 21, 60, Жданович, 37 автогол, Подлепенец, 63
После победы Буковина увеличила отрыв от второго Черноморца до 20 очков и продолжает проходить сезон без поражений. Черновицкий клуб уже ранее досрочно стал чемпионом Первой лиги. У одесской команды остается матч в запасе.
Напомним, ранее из-за воздушной тревоги был перенесен матч УПЛ.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05