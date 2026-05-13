Матч Кудривка — Рух перенесен из-за воздушной тревоги
Игра состоится 14 мая
около 1 часа назад
Фото: ФК Кудривка
Матч 28-го тура украинской Премьер-лиги между Кудривкой и львовским Рухом не состоялся в запланированное время.
Причиной задержки стала воздушная тревога, которая длилась более часа непосредственно перед началом игры.
Согласно протоколу безопасности матч было решено провести в четверг, 14 мая. Стартовый свисток запланирован на 13:00.
Голы Твердохлеба и Кузика принесли ЛНЗ победу над Полтавой.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться