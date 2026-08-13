Матч первого тура Ла Лиги перенесен из-за грибковой инфекции
Уже известна новая дата поединка
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Воскресный поединок стартового тура нового испанского футбольного сезона Ла Лиги между Сельтой и Осасуной перенесен.
На газоне стадиона «Балаидос» вспыхнула грибковая инфекция, и после проверки в четверг игровое покрытие было признано непригодным.
Новая дата матча была назначена на четверг, 27 августа, сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что пресса Испании высоко оценила игру украинского голкипера мадридского Реала Андрея Лунина в матче против Депортиво.
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