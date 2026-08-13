Павел Василенко

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) официально объявила место проведения Суперкубка Испании 2027 года. Турнир пройдет в Стамбуле с 2 по 7 февраля на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

В розыгрыше примут участие Барселона, Реал Мадрид, Реал Сосьедад и Атлетико Мадрид. Турцию выбрали после рассмотрения семи разных предложений. При этом еще несколько месяцев назад главным претендентом на проведение турнира считался Катар.

Обычно Суперкубок Испании принимает Саудовская Аравия, однако в 2027 году провести соревнования там не удастся. Страна будет принимать Кубок Азии, поэтому RFEF решила перенести турнир в Турцию. В то же время федерация подтвердила, что уже в 2028 году Суперкубок вернется в Саудовскую Аравию.

В полуфиналах Барселона сыграет против Атлетико, а Реал Сосьедад встретится с Реалом. Каталонцы и мадридцы получили путевки как первая и вторая команды прошлого сезона Ла Лиги. Реал Сосьедад и Атлетико квалифицировались как финалисты Кубка Испании.

По словам испанской федерации, соглашение обеспечивает «продолжение преимуществ, которые испанский футбол получает от проведения этого турнира, причем эти преимущества непосредственно поступают почти тысячи клубов всех категорий, как мужских, так и женских». Этот шаг столкнулся с критикой со стороны болельщиков в Испании.