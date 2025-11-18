Матчи европейской квалификации ЧМ 2026: расписание на 18 ноября
Десять поединков определят турнирное положение в группах отбора
около 2 часов назад
Во вторник, 18 ноября, в рамках европейского отбора к чемпионату мира 2026 года пройдут сразу десять матчей. Команды будут бороться за очки, которые определят окончательное распределение мест в группах.
Расписание матчей (время киевское):
21:45 Испания – Турция
21:45 Бельгия – Лихтенштейн
21:45 Болгария – Грузия
21:45 Шотландия – Дания
21:45 Косово – Швейцария
21:45 Беларусь – Греция
21:45 Австрия – Босния и Герцеговина
21:45 Румыния – Сан-Марино
21:45 Уэльс – Северная Македония
21:45 Швеция – Словения
Напомним, сборная Украины в последнем туре квалификации обыграла Исландию и заняла второе место в группе D. Команда Реброва продолжит борьбу за путевку на мундиаль в плей-офф. Жеребьевка плей-офф состоится 20 ноября.
