Сборная Украины победила в матче заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (2:0). После игры в раздевалку зашел президент УАФ Андрей Шевченко, а главный тренер Сергей Ребров произнес эмоциональную речь.

...тренер в раздевалке сказал: «Вот это команда!». Я думаю, это важно. Мы можем проиграть, мы можем выиграть, но сегодня была команда.

Вы сегодня боролись. Да, я благодарен каждому из вас. Если бы Толя сегодня не вытащил этот мяч, мы не знаем, что было бы. Если бы мы последние десять минут так не атаковали, мы не знаем, что было бы. Для меня очень важно, что сегодня с первых до последних минут была команда. И вы действительно работали для Украины. Большое спасибо.

И я хотел бы одну вещь сказать. Знаете, раньше, когда я был тренером в Динамо, в команде, я тоже игрокам говорил: «О, может в сборную, вы подумайте, может там свои травмы залечите в сборной, если вы получили в команде». Но сейчас другие времена. Сейчас, я уверен, для вас очень важен вызов в сборную, приехать и бороться за нашу страну.

Поэтому я хочу попросить у вас. Это очень важно, чтобы вы в своих командах готовились. Сейчас у нас две очень важные встречи, плей-офф на чемпионат мира. Поэтому вы сделали очень хорошее дело, но у нас еще один шаг. Чтобы сделать этот шаг, готовьте себя в своих командах. Я очень благодарен вам, вы молодцы.