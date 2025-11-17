После очередных матчей отборочного цикла две европейские сборные — Германия и Нидерланды — обеспечили себе место в финальной части чемпионата мира 2026 года. Таким образом количество квалифицированных команд увеличилось до 34.

Обновленный список участников выглядит так:

Азия (AFC)

Австралия

Иран

Иордания (дебют)

Катар

Корея

Саудовская Аравия

Узбекистан (дебют)

Япония

Африка (CAF)

Алжир

Египет

Гана

Кабо-Верде (дебют)

Кот-д'Ивуар

Марокко

ЮАР

Сенегал

Тунис

Северная и Центральная Америка (CONCACAF)

Канада

Мексика

США

Южная Америка (CONMEBOL)

Аргентина

Бразилия

Эквадор

Колумбия

Парагвай

Уругвай

Океания (OFC)

Новая Зеландия

Европа (UEFA)

Англия

Нидерланды

Германия

Норвегия

Португалия

Франция

Хорватия

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.