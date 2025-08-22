37-летний сербский полузащитник Неманья Матич достиг устной договоренности о переходе в Сассуоло. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, хавбек подпишет соглашение на один год с возможностью продления еще на сезон.

После ухода из Лиона опытный футболист быстро согласился на предложение итальянской команды. Сам Матич отметил, что возвращение в Серию A всегда рассматривал как один из наиболее вероятных вариантов продолжения своей карьеры.

Напомним, этим летом хавбек получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Франции из-за эпизода с заклеенной ЛГБТ-символикой на игровой форме. Вскоре после этого Матич покинул Лион.

