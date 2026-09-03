Павел Василенко

Во Франции разгорелся громкий криминальный скандал, в центре которого оказался 18-летний заключенный. Молодого человека обвиняют в организации и планировании похищений состоятельных и известных людей прямо из своей тюремной камеры. Одной из потенциальных целей, по данным Le Parisien, был форвард мадридского Реала и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе.

Сообщается, что против Клемента Л. 21 августа в Нантере было открыто уголовное дело. По версии следствия, он использовал Snapchat под псевдонимом «Лестер З», через который якобы передавал указания своим сообщникам, находившимся на свободе.

Планы раскрыли после обыска камеры, где правоохранители нашли два мобильных телефона. Во время их изучения следователи обнаружили список из 26 имен и адресов состоятельных людей, которых, по версии полиции, планировали похитить ради выкупа. Среди возможных жертв были оптовый торговец мясом, известный часовщик и Килиан Мбаппе.

Дело уже называют серьезным ударом по тюремной системе Франции. Следствие выясняет, как заключенный получил телефоны и имел ли сообщников, готовых осуществить похищение.