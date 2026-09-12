Павел Василенко

Форвард мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе в интервью France Football рассказал о прозвище, которое в последнее время все чаще звучит в его адрес. Речь идет о слове «диктатор» – так его называют не только болельщики, но и некоторые средства массовой информации.

Мбаппе признался, что сначала воспринимал подобные сравнения как обычную шутку, однако позже увидел в них и значительно менее веселую сторону.

«С одной стороны, это смешно, потому что для некоторых это просто шутка. Но в этом есть и менее смешная сторона, потому что мы знаем, какой вред такие люди причинили на протяжении истории. Сравнивать меня с людьми, которые убивают других или которые сделали миллионы и миллионы людей несчастными... Не думаю, что я когда-либо делал что-то подобное в своей жизни», – откровенно заявил француз.

Ранее Усман Дембеле в шутку назвал Мбаппе Мобуту, намекая на бывшего диктатора Заира, ныне Демократической Республики Конго. Мобуту руководил страной около трех десятилетий. Его правление сопровождалось репрессиями, пытками и кумовством, а также публичными казнями.