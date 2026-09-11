«Никто не провел сезон лучше меня»: Мбаппе оценил шансы выиграть Золотой мяч
Французский нападающий уверен в своей победе
Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свои шансы на завоевание Золотого мяча по итогам сезона. Слова приводит L’Équipe.
У меня есть чувство, что я могу выиграть Золотой мяч в этом году. Это одна из моих целей, и времени осталось немного... Объективно, я могу понять тех, кто голосует иначе. Не существует диктатуры мысли. Но когда анализируешь аргументы и конкуренцию, это не было бы несправедливо. Никто не провел прошлый сезон лучше, чем я.
В прошлом сезоне французский форвард стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), Ла Лиги (25) и чемпионата мира-2026 (10).
Кто станет новым обладателем «Золотого мяча»? Объявлены 30 претендентов на престижную награду.