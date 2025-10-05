Французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе получил травму, сообщает журналист Серхио Керанте.

По данным источника, нападающий получил ушиб голеностопа во время встречи 8-го тура Ла Лиги против Вильярреала. Несмотря на повреждение, ожидается, что он присоединится к национальной сборной Франции, которую ждут квалификационные матчи чемпионата мира против Азербайджана и Исландии. Медицинский штаб оценивает состояние игрока как удовлетворительное.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 10 матчах за Реал во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и 2 результативные передачи.