Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о завоевании Золотого мяча-2025 нападающим ПСЖ и «Ле Бле» Усманом Дембеле. Слова специалиста передает L'Equipe.

Я сказал Усману несколько личных вещей. Поздравил его, ведь это особенный вечер для него. Он на 100% заслужил эту награду. Это очень важно и для французского футбола, ведь он – игрок сборной. Этот успех для Франции благодаря его карьере и тому, чего достиг ПСЖ в этом сезоне. Усман имеет огромную силу характера. Дидье Дешам

Напомним, Дембеле стал шестым представителем Франции, кому покорилась эта награда. До него ее выигрывали Раймон Копа, Мишель Платини (трижды), Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема. Благодаря успеху Дембеле его страна вышла на первое место среди всех государств по количеству футболистов, становившихся обладателями трофея.

Также 28-летний футболист стал обладателем Золотого мяча, попав в список номинантов впервые в карьере. До него такое в истории случалось лишь трижды: Стенли Мэттьюз в 1956 году (первое вручение), Игорь Беланов в 1986-м и Джордж Веа в 1995-м (первая церемония, в которой могли участвовать африканские игроки).

