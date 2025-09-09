Дешам: «ПСЖ не является нашим соперником, наш соперник сейчас — Исландия»
Тренер Франции ответил на критику клуба после травм Дембеле и Дуе
16 минут назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал обвинения со стороны ПСЖ после травм нападающих Усмана Дембеле и Дезире Дуе в составе национальной команды.
Сталося те, що сталося. Мне в первую очередь жаль Усмана и Дезире из-за их травм, а также потому, что мы теряем двух игроков перед матчем с Исландией. Мы действовали очень профессионально и постепенно, как всегда со всеми футболистами, учитывая их самочувствие. К сожалению, так получилось, что это затронуло двух игроков ПСЖ. Чтобы избежать дальнейших разговоров: ПСЖ не наш соперник, никогда им не был. Клубы в принципе не были соперниками, хотя у нас могут расходиться интересы — я же и сам был по другую сторону баррикад. Наш единственный соперник сейчас — это Исландия — сказал Дешам в комментарии RMC Sport.
Напомним, 9 сентября сборная Франции проведет матч отбора ЧМ-2026 против Исландии.