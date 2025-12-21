Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе прокомментировал повторение рекорда Криштиану Роналду по количеству голов за Реал в одном календарном году, после победного матча с Севильей.

«Особенный день, потому что это мой день рождения. Я всегда говорил, что с детства мечтаю сыграть профессиональный матч в свой день рождения, а тем более — в команде моей мечты. Целью было завершить год победой.

Это невероятно — в мой первый год сделать это, повторить рекорд Криштиану, моего кумира, лучшего игрока в истории Реала. Празднование — для него, я хотел сделать жест в его адрес, потому что он всегда хорошо ко мне относился, помогал адаптироваться в Мадриде, а теперь хорошо, что я помогаю Реалу выигрывать матчи.

Сегодня я хотел поделиться этим с ним, у нас очень хорошие отношения, он теперь мой друг, и я передаю ему поздравления, а также всем болельщикам Реала — счастливого Рождества и счастливого Нового года», — сказал Мбаппе для Marca.