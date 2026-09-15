Павел Василенко

Отношения между двумя главными звездами сборной Франции – Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле – оказались под серьезным напряжением. Причиной стали недавние высказывания форварда Реала о его бывшем клубе ПСЖ.

Мбаппе заявил, что в его последнем сезоне в парижской команде не было других ярких фигур, кроме него, а Дембеле стал по-настоящему узнаваемым лишь после перехода в Реал.

«Дембеле и его окружение очень тяжело восприняли слова Килиана, они разъярены. Они считают это своего рода предательством. Мбаппе настроил против себя многих игроков сборной Франции, которые просто не понимают его заявлений. В настоящее время в лагере Les Bleus есть две отдельные команды», – заявил бывший представитель Франции, а ныне журналист Жером Ротен в эфире Rothen s'enflamme.

Еще больше Дембеле могла разозлить ответ Мбаппе относительно «Золотого мяча»-2026. В интервью L'Équipe нападающий Реала заявил, что «не видит другого игрока, который был бы лучше него в прошлом сезоне».