Инфантино не смог попасть на матч за бронзу ЧМ-2026
Непогода парализовала авиасообщение
около 4 часов назадПодписаться в
Президент ФИФА Джанни Инфантино был вынужден пропустить матч за третье место чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Англии из-за сложных погодных условий в США.
Глава мирового футбола сообщил, что планировал посетить поединок в Майами, однако непогода в районе Нью-Йорка не позволила его самолету вылететь. Вместо этого Инфантино вместе с представителями ФИФА прибыл на стадион «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, где проверил готовность арены к проведению финального матча мундиаля.
«Сегодня я должен был быть в Майами на матче за бронзовые медали между Англией и Францией. К сожалению, погодные условия помешали нам вылететь, поэтому мы решили проверить готовность стадиона к финалу», – отметил Инфантино.
Из-за неблагоприятной погоды было отменено ряд авиарейсов в Нью-Йорк и Майами и в обратном направлении. Последствия непогоды ощутила и сборная Испании, которой пришлось изменить план подготовки и провести одну из тренировок в закрытом помещении.
Финальный матч чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной состоится в воскресенье, 19 июля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
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