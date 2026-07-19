Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино был вынужден пропустить матч за третье место чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Англии из-за сложных погодных условий в США.

Глава мирового футбола сообщил, что планировал посетить поединок в Майами, однако непогода в районе Нью-Йорка не позволила его самолету вылететь. Вместо этого Инфантино вместе с представителями ФИФА прибыл на стадион «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, где проверил готовность арены к проведению финального матча мундиаля.

«Сегодня я должен был быть в Майами на матче за бронзовые медали между Англией и Францией. К сожалению, погодные условия помешали нам вылететь, поэтому мы решили проверить готовность стадиона к финалу», – отметил Инфантино.

Из-за неблагоприятной погоды было отменено ряд авиарейсов в Нью-Йорк и Майами и в обратном направлении. Последствия непогоды ощутила и сборная Испании, которой пришлось изменить план подготовки и провести одну из тренировок в закрытом помещении.

Финальный матч чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной состоится в воскресенье, 19 июля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.