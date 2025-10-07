ФИФА выдвинула официальное обвинение полузащитнику сборной Украины Геннадию Синчуку в нарушении статьи 13.1 Дисциплинарного кодекса ФИФА (соблюдение регламентов ФИФА и принципов честной игры, преданности и добросовестности) в соответствии с пунктом III.2.c циркуляра № 7 относительно чемпионата мира 2025 U-20 в Чили.

Игрок отстранен на сегодняшний поединок 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Кроме того, на футболиста наложен штраф в размере 1 500 швейцарских франков.

Синчуку предоставлено 30 дней с момента уведомления о решении для уплаты штрафа. В случае невыполнения этого обязательства в установленный срок могут быть применены дополнительные санкции Дисциплинарного комитета ФИФА.

Ранее сообщалось, где можно посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира U-20 Украина – Испания.