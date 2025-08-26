Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унай Мельгоса объявил состав игроков, которые будут готовиться к стартовому матчу отбора на Евро-2027 против Литвы 5 сентября.

В списке присутствует защитник Илья Крупский, который близок к вызову в национальную сборную, а также нападающие Артем Степанов и Матвей Пономаренко.

Вратари : Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Илья Попович (Кишварда, Венгрия), Иван Пахолюк (Колос Ковалёвка).

Защитники : Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Вячеслав Кульбачук (Дебрецен, Венгрия), Николай Киричок (Карпаты Львов), Андрей Китела, Богдан Слюбик (оба — Рух Львов), Николай Огaрков (Александрия), Сергей Корнейчук (Полесье Житомир), Даниэль Вернаттус (Металлист Харьков).

Полузащитники : Олег Федор, Артур Шах (оба — Карпаты Львов), Роман Саленко (Заря Луганск), Рамик Гаджиев (Металлист 1925 Харьков), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Данил Кревсун (Боруссия Д, Германия), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Артем Гусол (Колос Ковалёвка), Иван Варфоломеев (Линкольн Сити, Англия).

Нападающие: Артем Степанов (Нюрнберг, Германия), Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Александр Пищур (Дьёр, Венгрия).

Украина U-21 выступает в отборочной группе вместе с командами Литвы, Венгрии, Хорватии и Турции.

