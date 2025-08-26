Замена для Гуцуляка? Полісся выкупило вингера сборной Украины
Футболист принимал участие в Евро-2025, а также работал с Ротанем на Олимпийских играх-2024
около 2 часов назад
Полесье оплатило отступные за вингера Колоса Владислава Велетня в размере 500 тысяч долларов. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.
Полесье выкупило у Колоса Владислава Велетня. И я считаю это очень интересным решением. Полесье выплатило Колосу клаусулу в полмиллиона долларов. Эта клаусула была прописана в контракте Велетня.
И знаете, вот как я воспринимаю этот трансфер, Полесье наконец-то получило хорошего вингера на левый фланг, правоногого вингера. Велетень отличается от двух других, Гуцуляка и Назаренко, тем, что он правоногий футболист.
Мне стиль игры Велетня очень нравится. Такой взрывной, быстрый футболист. Мне нравится его смелость в работе с мячом. Мне нравится то, что он не боится обострять, идти в дриблинг. Очень мало у нас в чемпионате футболистов такого плана с украинским паспортом.
