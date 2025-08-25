Один из представителей менеджмента английского Борнмута поделился подробностями о последних днях украинского защитника Ильи Забарного в команде перед его переходом во французский ПСЖ.

«Забарный произвел на нас невероятное впечатление. Илья – замечательный парень, это невероятный профессионал с настоящими человеческими качествами. До самого ухода, несмотря на давление, связанное с его трансфером, он продолжал здороваться со всеми – от владельца клуба до администратора. Он – полная противоположность игроку, который вообразил себя суперзвездой», – цитирует менеджера английского клуба Le10Sport.

Трансфер Забарного обошелся парижанам в 63 миллиона евро, а еще 3 миллиона могут быть выплачены как бонусы. С французским клубом Илья заключил соглашение, рассчитанное до лета 2030 года.

Ранее о переходе украинца в ПСЖ свое мнение выразил Мирча Луческу.