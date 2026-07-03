Вингер сборной Украины U-19 Виталий Глют высказался по поводу своего дубля в матче второго тура группового этапа юношеского Евро-2026 против Сербии (2:1). Слова 18-летнего игрока передает пресс-служба УАФ.

Для меня сегодня, слава Богу, был очень хороший момент. Спокойствие? Я такой с детства. Когда происходит что-то хорошее, я веду себя скромно. Меня так научили. Я очень рад за себя, но нужно еще работать.

Какой гол принес больше радости? И тот, и тот. Первый — сравняли, второй — победный. Но, думаю, лучше был второй. Я попробовал... Как-то попал. Я очень рад, что удалось. Думаю, мама смотрела. Отправилась на работу раньше, чтобы посмотреть игру.

Дальше мы смотрим на Италию. Мы хотим дойти до конца, и я верю, что мы сможем, когда будем играть друг за друга. Эта победа для Украины, для наших воинов. Сегодня в Украине был обстрел... Надеемся, что людям наша победа немного поднимет настроение.